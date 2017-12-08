, 330 просмотров

В Екатеринбурге ищут вора, который украл из Toyota Land Cruiser портфель с деньгами и документами

Инцидент, который произошел на улице Радищева 6 декабря, снял видеорегистратор. Автомобиль был припаркован у дома №33. Кража попала на запись видеорегистратора соседней машины. Хозяин Land Cruiser рассказал E1.RU, что машина была открыта, а сам он стоял неподалёку. Автомобилист обратился с заявлением в полицию. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в МВД Екатеринбурга. Также, автолюбитель ищет очевидцев кражи через форум Е1.RU "Общение автоклуба".