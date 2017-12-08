, 306 просмотров

Суд в Екатеринбурге признал выпускника духовной семинарии Виктора Норкина виновным в нарушении порядка на акции протеста сторонников Алексея Навального

Решение вынес Ленинский районный суд, как написал Норкин на своей странице в Facebook, ему назначили штраф в 10 тысяч рублей. Всего на митинге 7 октября в Екатеринбурге было задержано 14 человек, из них один несовершеннолетний - 17-летний юноша. Суды рассмотрели протоколы в отношении 8 задержанных. Троим назначены штрафы. Пятеро получили от 20 до 33 часов обязательных работ, пишет Znak.com.