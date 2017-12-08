На борьбу с последствиями снегопада на свердловские дороги выехали около 300 машин
Из-за снегопада в регионе организовано дежурство должностных лиц, обеспечена бесперебойная работа диспетчерских служб, проверена готовность спецтехники и наличие необходимого объема горюче-смазочных материалов для зимних видов работ. Дорожники напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД, не превышать скорость. Из-за снегопада в Свердловской области увеличилось количество ДТП. Уже произошло более 20 аварий с материальным ущербом.