, 293 просмотра Сегодня в центре Екатеринбурга горел заброшенный шестиэтажный дом Это здание на улице Чапаева, 14/4, загорелся предпоследний, 5 этаж. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Вызов поступил в 11:45. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте работают 3 единицы техники и 8 спасателей, пишет портал Е1. Когда-то заброшенное здание считалось "элитным" корпусом Городка милиции. Дом расселен с 2011 года. Само здание относится к конструктивизму, но не является памятником архитектуры или объектом культурного наследия.