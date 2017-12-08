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В выходные Екатеринбург примет чемпионат мира по киокусинкай карате

Участники самого разного возраста приехали со всего мира. "Чемпионат пройдет в девяти мужских категориях, в шести женских. Самому молодому участнику на день проведения ЧМ 18 лет, самому возрастному – 55", – рассказал генеральный секретарь Всемирного союза киокусинкай Сергей Суворов. Судить участников чемпионата будут спортсмены из Ирана и Казахстана. Победители и призеры турнира получат медали, изготовленные из уральских камней малахита и змеевика. Всего будет 60 медалей. Чемпионат пройдет 9-10 декабря, пишет ТАСС.