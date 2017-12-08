, 305 просмотров Фермам, пострадавшим от вспышки туберкулеза среди животных в Алапаевском районе, правительство области окажет поддержку Из резервного фонда региона будет выделено 42 миллиона рублей на компенсацию ущерба хозяйствам. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Пострадавшим признано сельхозпредприятие "Путиловское", где подлежит забою весь имеющийся скот - 1,7 тыс. голов, и несколько частных подворий, где туберкулез подтвердился у 28 животных, - говорится в сообщении. В настоящий момент карантинные мероприятия в населенных пунктах продолжаются.