, 293 просмотра

В управлении автодорог Свердловской области в связи со снегопадами открыли горячую телефонную линию

По номеру 8 (343) 262-50-65 всех участников дорожного движения просят сообщать информацию о плохо расчищенных от снега автодорогах, пишет Znak.com. Снегопад начался в регионе накануне и продолжится все предстоящие выходные. По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, наиболее аварийным сегодня оказался Пермский тракт. Здесь, в частности, пассажирский автобус скатился в кювет и в ДТП попала скорая помощь, перевозившая пациента.