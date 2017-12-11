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Спортсменка из Екатеринбурга Виктория Мешкова претендует на попадание в состав Олимпийской сборной России

Она стала серебряным призером Кубка страны, который прошел в выходные в Москве. Мешкова завоевала медаль в дисциплине Боулдеринг. Это состязание в прохождении серии коротких и сложных трасс. В федерации скалолазания России отметили универсальность Мешковой. Ранее она дважды выигрывала чемпионат России в соревнованиях на сложность трассы. Высокие достижения в двух из трех олимпийских дисциплин – заявка на попадание в состав сборной на Олимпийских играх 2020 года, пишет портал Е1. Бронзовыми медалистами в многоборье стали уральские спортсмены Сергей Лужецкий и Юлия Пантелеева.