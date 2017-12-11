, 89 просмотров Социальная реклама против разводов противоречит Семейному кодексу Так считает антимонопольная служба Свердловской области. Сегодня областной арбитражный суд рассмотрит дело владелицы рекламного агентства Ольги Вековшининой, которая разместила рекламу с текстом из Евангелия: "Всякий разводящийся с женою своей и женящийся на другой, и всякий женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует". В УФАС посчитали, что этот текст не является социально полезной информацией и запрещает всякий развод и вступление в новый брак. Об этом в Facebook написала сама Ольга Вековшинина.