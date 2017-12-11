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С сегодняшнего дня по улице Татищева ходят трамваи №2 и 18

Проезд по новой трамвайной ветке от перекрестка Московской –Ленина до Татищева – Красноуральской открыли с опозданием почти на четыре месяца, пишет портал Е1. В городской администрации обещали открыть линию еще в середине августа. С тех пор запуск трамваев несколько раз переносили по разным причинам. Длина новой ветки – 2,5 километра. Часть пассажиров осталась недовольна новым маршрутом – они говорят, что теперь не попасть на улицу Крылова. Жители улицы Татищева, наоборот, рады переменам.