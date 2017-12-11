, 91 просмотр Чаще всего мобильными картами уральцы расплачиваются в супермаркетах и ресторанах Слушать Об этом сообщили в пресс-службе "МегаФона", специалисты проанализировали транзакции с банковской карты компании. Счет на такой карте привязан к смартфону, при совершении платежей деньги списываются с баланса телефона. Наиболее популярен такой способ оплаты у мужчин, - рассказала пресс-секретарь уральского филиала "МегаФон" Светлана ЕмельяноваОборот по банковской карте "МегаФона" с начала года вырос в восемь раз. Также такие карты предлагают своим клиентам и другие операторы – "Билайн", "МТС", "Теле2".