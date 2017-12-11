, 88 просмотров Свердловские власти поддержали предложение главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о создании агломерации Екатеринбург-Челябинск-Пермь На Общероссийском гражданском форуме 25 ноября Кудрин назвал триаду уральских городов "прообразом будущих агломераций мирового уровня". В Свердловской области идею Кудрина поддержали вице-губернатор Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Екатеринбург и Челябинск давно работают над созданием агломерации. Участие Перми в проекте не предполагалось. Бывший глава Перми Игорь Сапко считает, что города расположены слишком далеко друг от друга и это помешает созданию агломерации. Сапко добавил, что агломерации не создают по плану, они возникают на основе экономической выгоды инвесторов, пишет "Коммерсант-Урал".