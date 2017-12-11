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Велосипед свердловского губернатора ушел с молотка за 1,5 миллиона рублей на седьмой Екатеринбургской благотворительной ассамблее

В Департаменте информационной политики главы региона сообщили, что организаторы собрали 23 миллиона рублей – это почти вдвое больше, чем годом ранее. Кроме велосипеда Евгения Куйвашева на торгах можно было купить малахитовые подсвечники сенатора и бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, а также сувенирную металлическую барсетку бывшего губернатора области Эдуарда Росселя.