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Аренда жилья в Екатеринбурге подорожает из-за чемпионата мира по футболу

Такой прогноз в ходе итоговой пресс-конференции сделала президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова, пишет "Уралинформбюро". По ее мнению, чемпионат мира может взвинтить цены на аренду на 10-20%. Однако руководитель Российской Гильдии риелторов Татьяна Деменок настроена на более серьезное удорожание. "Цены на съемные квартиры уже выросли в Москве в два раза, а в Санкт-Петербурге — в полтора. В Екатеринбурге ситуация будет похожая, только это произойдет позже", - предположила она. В Екатеринбурге с 15 по 27 июня 2018 года пройдут 4 матча мундиаля. На футбольном поле "Екатеринбург-Арены