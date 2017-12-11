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Екатеринбург по количеству фитнес-клубов в этом году стал третьим в стране

В городе работает 266 заведений. Это на два десятка больше, чем год назад, а за десять лет число клубов выросло почти вчетверо, пишет портал Е1. По словам главного специалиста городского комитета по организации бытового обслуживания Марии Кондратьевой, сфера фитнеса развивается, местные сети, которые начинали с двух клубов, стали открывать по 5–8 студий. Появляются новые клубы и небольшие студии, заходят и крупные федеральные игроки. Абонемент в клуб бизнес-класса стоит примерно 40 тысяч рублей в год, в средний клуб – 15–20 тысяч. В этом году вступили в силу ГОСТы, которые определяют общие требования к фитнес-клубам, некоторые стандарты начнут действовать в июне 2018-го. По словам экспертов, клиент теперь находится в более защищённом положении и должен знать свои права. Определены обязанности и функции клуба, набор требований к помещениям, услугам, квалификации персонала, – рассказала Мария Кондратьева.