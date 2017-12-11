, 88 просмотров Следователи начали проверку несчастного случая на предприятии РУСАЛа в Североуральске При обвале в шахте "Кальинская" 8 декабря погиб рабочий. Его звали Олег Мотолыго. Коллеги погибшего говорят, что он всегда следовал технике безопасности. Официальный представитель Североуральского бокситового рудника РУСАЛа Роман Лукичев рассказал, что на предприятии создана специальная комиссия, которая проведет проверку. Жена погибшего горняка считает, что муж стал жертвой несчастного случая. В компании обещали выделить деньги на похороны, пишет портал Е1. Следователи начали проверку обстоятельств гибели мужчины, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета. В июле на шахте СУБРа "Ново-Кальинская" из-за обрушения породы погиб проходчик.