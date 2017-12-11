, 94 просмотра Уральский федеральный округ занял второе место по распространению шизофрении Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек здесь - 343 человека. Больше только в Центральном округе – 371 человек. В среднем по стране с 2012 года уровень заболеваемости шизофренией снизился на 1%. Более половины случаев шизофрении связаны с внешними факторами – взаимоотношениями между людьми, качеством жизни, вредным производством и неблагоприятными природными явлениями. Почему в одних регионах болеют чаще, а в других реже, ученые пока не знают, пишет 66.RU со ссылкой на слова главы эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра Сербского Бориса Казаковцева. Одна из возможных причин – качество психиатрической помощи и качество жизни.