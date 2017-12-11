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В Екатеринбурге водитель не пристегнулся ремнем безопасности и погиб в ДТП

Авария произошла на ЕКАД. "Форд Фокус" ехал из Березовского в Екатеринбург, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. Грузовик задел ехавший сзади ВАЗ 2110. Автомобилист за рулем "Форд Фокус" погиб на месте, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что он не пристегнулся ремнями безопасности. Другие участники аварии не пострадали, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. С пятницы по воскресенье из-за сложных дорожных условий в Свердловской области в ДТП погибли 10 человек, более 30 пострадали.