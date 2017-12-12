, 49 просмотров В УрФУ начнут обучать и лицензировать футбольных тренеров В Екатеринбурге откроется региональный центр подготовки футбольных специалистов. Решение принято на заседании исполкома Российского футбольного союза. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета. Университет впервые получил право обучать и лицензировать тренеров категории C и D. Преподаватели вуза вместе с опытными специалистами и тренерами федерации футбола Свердловской области будут обучать работе с детско-юношескими командами, любительскими клубами, клубами первого и второго дивизионов, а также с дублирующими (молодежными) составами, пишет ТАСС.