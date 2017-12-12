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Прокуратура поддержала решение органов опеки, которые изъяли приемных детей у Юлии Савиновских, удалившей себе грудь

Об этом сообщил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в ходе пресс-конференции накануне. По его словам, есть решение специалистов, утверждающее, что пребывание в этой семье может плохо повлиять на детскую психику. Из этого следует, что решение о том, чтобы забрать детей у женщины — законно. Напомним, у семьи Савиновских забрали двоих приемных детей еще в конце августа. Областной суд отменил решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, признавшего расторжение договора опеки и изъятие детей правомерными. Прокуратура в новом рассмотрении не намерена вставать на сторону матери, а будет также поддерживать позицию опеки, пишет Znak.com.