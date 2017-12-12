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Следователи будут требовать для учительницы из Первоуральска, которая истязала приемную дочь, принудительного лечения в психиатрической больнице

Как сообщает Следственный комитет области, экспертиза показала, что женщина невменяемая. Судебное следствие будет проходить сегодня в Первоуральском городском суде в закрытом режиме. Напомним, в сентябре сотрудница полиции Первоуральска увидела в сети видеозапись, на которой женщина издевается над дочерью. Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Позже стало известно, что в интернете видео разместил гражданский муж обвиняемой. Ребенок не живет в приемной семье, девочку поместили в спецучреждение, где оказывают психологическую помощь, пишет Znak.com.