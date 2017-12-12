, 49 просмотров

В Свердловской области сняли фильм, основанный на реальных событиях, в котором кубинец Иван влюбляется в русскую девушку

Автор картины "Гудбай, Америка!" - екатеринбургский режиссёр Иван Соснин. Короткометражка является первой работой из киноальманаха "Иваны, помнящие родство". Главные темы фильма - дружба, эмиграция, обретение нового дома и любовь к родине. Фильм про кубинца, который приехал в Россию, снимали под Екатеринбургом – в деревне Коуровка. Главной музыкальной темой стала культовая песня уральской группы "Наутилус Помпилиус" – "Гудбай, Америка!" А снимались в картине актёры "Коляда-театра" и Драмтеатра, пишет портал Е1.