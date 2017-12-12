, 45 просмотров Депутаты откорректировали законопроект "О референдуме Свердловской области и местных референдумах" Теперь объявить референдум можно будет в любой момент. Законопроект одобрили накануне. Отмечается, что на референдумах в Свердловской области жителям региона разрешат голосовать только по месту жительства, а не нахождения, пишет портал 66.ру. В тексте документа также уточняется, что изменения вносятся в закон, чтобы реализовать "законотворческие полномочия Свердловской области как субъекта Российской Федерации". При этом в горадминистрации не скрывают, что основные задачи в день всенародного голосования - это высокая явка, максимальная прозрачность и легитимность процедуры выборов президента РФ. Между тем, как предполагает издание, дело идет к референдуму о смене названия Свердловской области. Разговоры об этом в кулуарах администрации ходят с ноября.