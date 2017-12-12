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Мингосимущество Свердловской области массово демонтирует рекламные конструкции в Екатеринбурге и на автодорогах региона

Соответствующая информация размещена на официальном портале ведомства, пишет "Уралинформбюро". На сегодняшний день направлены поручения о демонтаже более 5 000 из 9 800. Более трех незаконно установленных щитов демонтированы. В этом году на маршрутах следования клиентских групп FIFA нашли 500 рекламных конструкций без договора аренды, 108 из них располагались на пути в аэропорт Кольцово из Екатеринбурга. В адрес владельцев рекламных конструкций направлены требования о взыскании средств за незаконное обогащение на общую сумму более 3,5 млн рублей.