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Результаты тестирования повременного тарифа в этом году признаны положительными

Об этом заявил в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" на канале "41-Домашний" первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Тестировали два варианта: на 30 минут и на 60 минут. По словам чиновника, результаты теста положительные. В том числе - и с точки зрения организационно-технических моментов, списания денежных средств, распределения между перевозчиками. При этом мэрия в лице Кожемяко заверила, что повременной тариф - это лишь дополнительное предложение. Для всех, кого устраивает нынешний вариант, тарифы останутся на прежнем уровне, пишет ЕАН. В ходе тестирования ранее выяснилось, что порядка 80% граждан, проверявших систему, выбирают для себя тариф "30 минут".