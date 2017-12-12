, 31 просмотр

Работникам сельскохозяйственного производственного кооператива "Смолинские ключики" выплатили долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры Каменского района

Предприятие с января не платило 12 сотрудникам. Долг перед ними превысил миллион рублей. Прокуратура возбудила административное дело в отношении председателя СПК Николая Зубова и оштрафовала его на 12 тысяч рублей. Ему также внесли представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства. Сейчас долги перед работниками полностью погашены.