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С начала года в Свердловской области выдано больше 137 тысяч кредитных карт

Это почти на 54% выше уровня прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй. В среднем по России за 10 месяцев с начала 2017 года количество выданных кредитных карт достигло 5,03 млн ед., что на 45,6% больше соответствующего уровня 2016 года. "Банки наращивают темпы выдачи необеспеченных кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. Важным моментом также является эффективное управление кредитным риском, которое сводит к минимуму потери банков от кредитования. Вместе с тем активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращаются за кредитами в банки", — приводит комментарий генерального директора НБКИ Александра Викулина УрБК.