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В Екатеринбурге могут купить электробусы на замену троллейбусам в рамках подготовки к внедрению новой маршрутной сети в городе

Об этом в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "41-Домашний" сообщил первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко. По словам Кожемяко, двухнедельный тест электробуса производства завода из Энгельса подтвердил энергоэффективность машины. Но экономическую целесообразность городу еще предстоит оценить. Сам тест проходил с 10 по 24 ноября на троллейбусном маршруте №1 "Химмаш —Железнодорожный вокзал", пишет Znak.com. Напомним, плановое внедрение новой маршрутной сети в Екатеринбурге с сокращением количества дублирующихся маршрутов и повышением интенсивности движения на оставшихся запланировано на лето 2019 года.