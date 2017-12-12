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13-летняя екатеринбурженка, которая родила сына, уехала в Тюмень, где вышла замуж за 20-летнего отца ребенка

Пара намеренно отправилась в Тюменскую область, где по местному законодательству браки при определенных условиях разрешены с 14 лет. Несмотря на свадьбу расследование в отношении молодого человека продолжается. Возможно, ему удастся отделаться условным сроком, поскольку он стал опекуном ребенка, - отметил детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков. Ход расследования этого дела находится на личном контроле руководителя СК России Александра Бастрыкина, пишет Znak.com.