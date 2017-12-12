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Сегодня в суде по делу бизнесмена Виталия Сиволапа, которого обвиняют в убийстве судебного пристава, начинаются прения сторон

В ходе заседания обвинение потребует срок для подсудимого. Сиволап обвиняется по статьям о посягательстве на жизнь судебного пристава и уклонении от уплаты долга. Согласно обвинительному заключению, 5 октября прошлого года Сиволап скинул из окна на голову пристава керамическую бутылку из-под виски. От полученных травм пристав скончался в марте этого года. По версии следствия, Сиволап таким образом отреагировал на конфликт, возникший у него с судебными приставами. Кредиторская задолженность Сиволапа составляет 4,5 млн. Своей вины ни по одному, ни по другому эпизоду бизнесмен не признал, пишет Znak.com.