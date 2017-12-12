, 88 просмотров Комитет по вопросам законодательства свердловского Заксобрания рассмотрел поправки в региональный Избирательный кодекс Корректировки направлены на приведение кодекса в соответствие с изменениями, внесенными в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В частности, предусматривается, что на выборах в Заксобрание и выборах губернатора избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирком заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Также конкретизируется порядок образования избирательных участков. Перечень участков и их границ должен быть утвержден вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях - не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. При этом подобное решение может быть принято один раз в пять лет. Изменить предлагается и региональный закон о референдумах. Проводить референдумы на Среднем Урале можно будет в любой момент. На референдумах в Свердловской области жителям региона разрешат голосовать только по месту жительства, а не нахождения, пишет ЕАН.