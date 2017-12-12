, 104 просмотра Проект "Екатеринбург-Сити" одобрили на публичных слушаниях Слушать УГМК планирует застроить участок в районе улиц Челюскинцев-Ельцина-Октябрьской революции, общественники же считают, что в результате будут уничтожены исторические памятники. Исчезнуть может и сад Казанцева, которому уже больше 100 лет, - рассказал председатель регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег БукинГлава компании "Екатеринбург-сити" Данил Крицкий заверил, что памятники будут сохранены и для них разработают проекты реконструкции, пишет "Деловой квартал". Публичные слушания прошли накануне.