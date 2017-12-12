Сообщения НГ
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
13:49, 12 декабря 2017 ,  104 просмотра
Проект "Екатеринбург-Сити" одобрили на публичных слушаниях
УГМК планирует застроить участок в районе улиц Челюскинцев-Ельцина-Октябрьской революции, общественники же считают, что в результате будут уничтожены исторические памятники. Исчезнуть может и сад Казанцева, которому уже больше 100 лет, - рассказал председатель регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Букин Слушать Глава компании "Екатеринбург-сити" Данил Крицкий заверил, что памятники будут сохранены и для них разработают проекты реконструкции, пишет "Деловой квартал". Публичные слушания прошли накануне.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Ринат Низамов бывший главный редактор городского портала Е1
Больно, что в нашей стране старики так заканчивают свою жизнь
Ловите пример из Ярославля: пока столица жирует, перекладывая бульварную плитку каждый год, в не...
12 декабря , 44 просмотра
БЛОГИ
Николай Коляда драматург, режиссёр, писатель
Из советского прошлого
Дома у меня есть толстенная книга, точнее, штук двадцать томов, которые я еще в детстве купил, в Пр...
12 декабря , 43 просмотра
БЛОГИ
Дмитрий Москвин политолог, исследователь Екатеринбурга
Москва не город
Мы можем сколь угодно долго в России упражняться в урбанистике, теории и практике городского развит...
12 декабря , 35 просмотров
СМИ2
РЖД
Ривьера
АНОНСЫ
13 декабря "Дорожный просвет" После 14.00. Гости: автоправозащитники Максим Едрышов и Дмитрий Ларионов.
Задать вопрос
13 декабря "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
13 декабря "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ ДЕКАБРЬ 2017
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Микрохирургия
ОПРОСЫ
Причина происходящего с российской олимпийской сборной скорее:
Число проголосовавших: 21
06 декабря
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Редакция: (343) 371-54-86 эфирная студия: (343) 237-16-60
Правила конкурсов.
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения