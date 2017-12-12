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В Екатеринбурге начал работать штаб Ксении Собчак, которая планирует участвовать в президентских выборах в марте

Помещение арендовали на первом этаже Белинского, 86. "Вывеску повесим, скорее всего, завтра, но уже сейчас мы готовы к приёму сторонников", — рассказала Znak.com пресс-секретарь штаба Наталья Неволина. Официальное открытие штаба состоится 16 декабря, когда в Екатеринбург приедет Ксения Собчак. Программа ее визита пока согласовывается. Одна из главных задач штаба - собрать 2 500 подписей в поддержку Собчак на территории Свердловской области, пишет Znak.com.