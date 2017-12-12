, 87 просмотров Талицкие полицейские Роман Танцикужин и Степан Кошечков за одно дежурство дважды спасли людей Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Сначала экипажу ГИБДД с бортовым номером 56-100 поступила ориентировка о пропаже пожилого мужчины. Мужчина, страдающий потерей памяти, ушел из дома и не вернулся. Патрулируя улицы поселка Троицкий, инспекторы обнаружили потерявшегося человека и доставили его домой. Той же ночью экипаж помог замерзающим на трассе из-за поломки автомобиля женщине и ее пожилому отцу. Экипаж усадил водителя и пассажира в патрульную машину, а сломанное авто отбуксировал к ближайшей автомастерской.