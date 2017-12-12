, 79 просмотров Екатеринбург не нашел подрядчика для реконструкции станции "Геологическая" На конкурс не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается на сайте аукционной площадки. Напомним, победителя должны были выбрать 11 декабря, а сама реконструкция должна была стартовать в начале 2018 года и занять девять месяцев. Однако сейчас выбор подрядчика перенесен на конец декабря. В рамках реконструкции необходимо модернизировать пересадочную площадку станции, эскалаторы, устройства связи и электрочасы, системы оплаты, контроля доступа и устройства охранного теленаблюдения. На выполнение работ из городского бюджета выделено порядка 100 млн рублей, пишет "КоммерсантЪ".