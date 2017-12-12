, 93 просмотра Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский сегодня приехал в Екатеринбург Визит проходит в рамках подготовки политика к участию в предстоящих выборах президента РФ. Он встретился с главой города Евгением Ройзманом, партия выдвигала мэра на губернаторские выборы, но он не прошел регистрацию. На встрече Ройзман и Явлинский обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества. На пресс-конференции с журналистами Григорий Явлинский в частности пытался объяснить, как победить бедность в России, а также улучшить системы здравоохранения и образования в стране. Ситуацию, в которой сейчас находятся российские бизнесмены, имеющие зарубежных партнеров, Явлинский сравнил с положением Олимпийской сборной РФ, которую не допустили до участия в Олимпиаде-2018, пишет "Новый день".