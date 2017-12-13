Предупреждение о смоге объявлено на Среднем Урале до вечера пятницы
Погода будет способствовать скоплению вредных примесей в атмосфере. По прогнозам Росгидромета, до конца недели в регионе ожидается сухая безветренная погода, пишет портал Е1. Небольшой снег синоптики обещают только в четверг. Холодные ночи: до -15...-17 градусов ожидается до четверга. С пятницы потеплеет: ночная температура составит -10, днем -6, но снег не пойдет. До воскресенья будет сухо, и если ветер не усилится и не разгонит смог, в пятницу вечером предупреждение о смоге могут продлить.
13 декабря"Круглый стол"
После 15:00. Стоит или нет российским спортсменам участвовать на Олимпиаде под нейтральным флагом? Гости прямого эфира: Ирина Зильбер, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике; Юрий Прилуков, пловец, шестикратный чемпион мира, участник Олимпиад в Афинах и Пекине; Иван Алыпов, лыжник, бронзовый призер Олимпиады в Турине.