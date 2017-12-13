, 24 просмотра Адвокат Руслана Соколовского направил кассацию в Верховный суд России Алексей Бушмаков сделал это после того, как Свердловский областной суд отказался смягчать наказание блогеру. Напомним, поводом для процесса над Соколовским стал ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Верх-Исетский райсуд приговорил блогера к 3,5 годам лишения свободы условно, а облсуд снизил наказание до 2 лет и 3 месяцев. Адвокат не видит состава преступления в действиях Соколовского и надеется на то, что Верховный суд оправдает его клиента и отменит приговор. Иначе Бушмаков обещает дойти до Конституционного суда России, - пишет портал Е1.