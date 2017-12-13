Обрушение недостроенной телебашни в Екатеринбурге можно будет сравнить со взрывом на Сортировке в 1988 году
Энергия обрушения составит 15 гигаджоулей, подсчитал уральский инженер-физик Виктор Крылов. По его мнению, падение башни может нанести ущерб окрестным домам и подземным коммуникациям, пишет Znak.com. Телебашню компания УГМК собирается снести и построить на ее месте ледовый дворец для ХК "Автомобилист".
13 декабря"Круглый стол"
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