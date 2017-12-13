Две уральские хоккеистки Екатерина Лебедева и Екатерина Смоленцева обжалуют решение МОК о пожизненной дисквалификации
Их вместе с четырьмя подругами по команде отстранили от спорта за нарушение допинговых правил. В интервью порталу Е1 хоккеистки заявили, что не согласны с выводами МОК и никогда не употребляли допинг. Женская сборная России на Олимпиаде в Сочи заняла шестое место, ее результат аннулирован.
13 декабря"Круглый стол"
После 15:00. Стоит или нет российским спортсменам участвовать на Олимпиаде под нейтральным флагом? Гости прямого эфира: Ирина Зильбер, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике; Юрий Прилуков, пловец, шестикратный чемпион мира, участник Олимпиад в Афинах и Пекине; Иван Алыпов, лыжник, бронзовый призер Олимпиады в Турине.