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Две уральские хоккеистки Екатерина Лебедева и Екатерина Смоленцева обжалуют решение МОК о пожизненной дисквалификации

Их вместе с четырьмя подругами по команде отстранили от спорта за нарушение допинговых правил. В интервью порталу Е1 хоккеистки заявили, что не согласны с выводами МОК и никогда не употребляли допинг. Женская сборная России на Олимпиаде в Сочи заняла шестое место, ее результат аннулирован.