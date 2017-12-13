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В Екатеринбурге прокурор запросил 3,5 года условного срока офицеру, который обвиняется в нападении на призывника

По версии следствия, Денис Хамидуллин погиб 7 марта, он служил в войсковой части №47051 в Екатеринбурге в войсках радиационной, химической и биологической защиты. За три месяца до этого командир роты издевался над Хамидуллиным – заставлял его отжиматься в противогазе, бронежилете и защитном костюме. При этом он поставил ему ногу на спину и несколько раз ударил по голове. Это могло привести к суициду. Подозреваемому вменяют "Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий", изначально его подозревали в доведении до самоубийства. Командир признал свою вину лишь в оскорблении подчиненного, рассказала "Медиазоне" адвокат Елена Макарова.