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Лишенная родительских прав Юлия Савиновских требует ограничить полномочия опеки

Участница громкого дела об изъятии из семьи двух приемных детей объявила, что органы опеки превратились в карательный орган. Сотрудники этого ведомства отнимают детей у родителей, основываясь на личных, часто ошибочных, мнениях и выводах. Об этом Савиновских написала в письме к президенту Владимиру Путину, размещенном на сайте петиций Change.org. Произволу органов опеки попустительствуют надзорные структуры, пишет Савиновских. Напомним, в семье екатеринбурженки трое своих детей, еще двух приемных опека забрала после того, как многодетная мать провела операцию по удалению груди. У нее был бюст седьмого размера. История получила большой резонанс, за возвращение приемных детей в семью выступили депутаты Госдумы и российские звезды, следователи и Общественная палата начали проверку обстоятельств дела, пишет Znak.com. Сейчас женщина пытается обжаловать решение опеки.