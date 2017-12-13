В городе-спутнике Екатеринбурга - Среднеуральске несколько автобусов изменят маршруты из-за плохой уборки дорог от снега и наледи
Областная Госавтоинспекция из соображений безопасности решила поменять маршруты автобусов №110, 111, 223 и 337. Им запретят ездить по улицам Советской, Калинина, Ленина, Уральской, Октябрьской и Исетской. Ранее ГИБДД выдала 4 предписания с требованиями почистить дороги, но чиновники этого не сделали, - пишет портал Е1.
13 декабря"Круглый стол"
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