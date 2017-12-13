, 9 просмотров Самая популярная тема интернет-запросов в Свердловской области - выборы губернатора Слушать Рейтинг по итогам года составили аналитики "Яндекса". А на последнем месте в топ-10 популярных местных тем - концерт Scorpions в Екатеринбурге, - рассказала региональный представитель компании "Яндекс" Александра РепьеваТакже аналитики выяснили, какие события в России и мире вызвали повышенный интерес у свердловчан. На первом месте рейтинга поисковых запросов – штрафы за отсутствие знака "Шипы", на втором – скандал вокруг фильма "Матильда" и на третьем – "Синий кит" и группы смерти. Также жители региона интересовались деятельностью Фонда борьбы с коррупцией, задавали вопросы про теракт в метро Санкт-Петербурга.