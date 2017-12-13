Баскетбольный клуб "Урал" выиграл пятый матч подряд

"Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.

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"Круглый стол" После 15:00. Стоит или нет российским спортсменам участвовать на Олимпиаде под нейтральным флагом? Гости прямого эфира: Ирина Зильбер, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике; Юрий Прилуков, пловец, шестикратный чемпион мира, участник Олимпиад в Афинах и Пекине; Иван Алыпов, лыжник, бронзовый призер Олимпиады в Турине.

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"Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.

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