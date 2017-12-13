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11:09, 13 декабря 2017 ,  6 просмотров
Баскетбольный клуб "Урал" выиграл пятый матч подряд
Команда из Екатеринбурга накануне обыграла в регулярном чемпионате Суперлиги-1 команду "Зенит-Фарм" 85:72. Самым результативным в матче стал игрок "Урала" Павел Александров, который набрал 20 очков. "Урал" занимает пятое место. Отметим, что предыдущая серия из пяти побед подряд удавалась нашей команде три года назад.
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