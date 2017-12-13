Баскетбольный клуб "Урал" выиграл пятый матч подряд
Команда из Екатеринбурга накануне обыграла в регулярном чемпионате Суперлиги-1 команду "Зенит-Фарм" 85:72. Самым результативным в матче стал игрок "Урала" Павел Александров, который набрал 20 очков. "Урал" занимает пятое место. Отметим, что предыдущая серия из пяти побед подряд удавалась нашей команде три года назад.
13 декабря"Круглый стол"
После 15:00. Стоит или нет российским спортсменам участвовать на Олимпиаде под нейтральным флагом? Гости прямого эфира: Ирина Зильбер, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике; Юрий Прилуков, пловец, шестикратный чемпион мира, участник Олимпиад в Афинах и Пекине; Иван Алыпов, лыжник, бронзовый призер Олимпиады в Турине.