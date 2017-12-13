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Главой предвыборного штаба Бориса Титова в Екатеринбурге на президентских выборах будет председатель регионального отделения "Партии Роста" Андрей Кабанов

Предвыборная кампания в регионах начнется после съезда партии и официального утверждения Титова кандидатом в президенты. Кабанов рассказал РБК-Екатеринбург, что с другими лидерами региональных отделений партии прошел обучение в Абрау-Дюрсо: "Мы анализировали все мировые президентские кампании и как их можно применить к нашему кандидату и нашим реалиям". Ранее Алексей Кабанов не занимался публичной политикой. Он был руководителем на горных предприятиях.