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13:18, 13 декабря 2017 ,  79 просмотров
8 уголовных дел по фактам оформления фиктивных прописок возбудили в Екатеринбурге
В Чкаловском районе владельцы одной из квартир за деньги прописали 8 первоклассников. По фиктивной прописке их родители смогли устроить детей в нужные школы, рассказала прокурор города Светлана Кузнецова. По ее словам, отчислить школьника на основании фиктивной прописки нельзя, но родителям грозит судимость. В прокуратуре надеются, что уголовные дела о фиктивной регистрации помогут решить проблему жульничества при зачислении в первые классы, пишет портал Е1.
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