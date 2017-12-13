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8 уголовных дел по фактам оформления фиктивных прописок возбудили в Екатеринбурге

В Чкаловском районе владельцы одной из квартир за деньги прописали 8 первоклассников. По фиктивной прописке их родители смогли устроить детей в нужные школы, рассказала прокурор города Светлана Кузнецова. По ее словам, отчислить школьника на основании фиктивной прописки нельзя, но родителям грозит судимость. В прокуратуре надеются, что уголовные дела о фиктивной регистрации помогут решить проблему жульничества при зачислении в первые классы, пишет портал Е1.