, 61 просмотр В Екатеринбурге командир отделения за избиение призывника получил условный срок Слушать Сегодня Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил Егора Сенаторова к 3 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Представитель потерпевшей стороны Елена Макарова намерена обжаловать приговор, об этом она рассказала в комментарии нашей радиостанцииПо версии следствия, в декабре 2016 года Сенаторов избил рядового Дениса Хамидуллина за плохое знание воинского Устава. 7 марта призывник покончил с собой. Судебно-медицинская экспертиза не выявила прямой причинно-следственной связи между рукоприкладством Сенаторова и гибелью Хамидуллина.