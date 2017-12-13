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Полпред президента России в УрФО Игорь Холманских посоветовал отложить реформу выборов в гордуму Екатеринбурга до выборов главы государства

По словам полпреда, до 18 марта необходимо поддерживать в обществе социальную стабильность. Резонанс вокруг возможного отказа от смешанной системы выборов в гордуму Екатеринбурга Холманских нашел неуместным – пишет Znak.com. Изменение системы выборов в думу Екатеринбурга обсуждают с осени этого года. Сейчас дума формируется на 50% по одномандатным округам, на 50% - по партийным спискам. Один из вариантов реформы предполагает отказ от партийных списков.