, 72 просмотра Представитель комбината "Маяк" подробно рассказал об инциденте с выбросом рутения Повышенную концентрацию этого элемента в конце сентября зафиксировали европейские экологи. В выбросах заподозрили челябинский "Маяк", пишет Znak.com. По словам советника гендиректора предприятия по науке и экологии Юрия Мокрова, на "Маяке" тоже фиксировали повышение концентрации Рутения-106 в атмосфере, но не придали этому значения, так как предельно допустимые нормы не были превышены. Позже при подробных замерах выяснилось, что концентрация рутения не имеет эпицентра, она одинаковая на большой территории Евразии. С 25 сентября по 4 октября жители Урала получили такую же дозу облучения от рутения, которую они получают за 10 минут своей жизни от естественных источников радиации – сказал Мокров.